У п’ятницю, 10 листопада, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про те, як спонсор партії «Свобода» привласнив собі озеро і не хоче віддавати його людям.

Ця історія почалася більше чотирьох років тому. У 2019 році стало відомо, що власники елітного відпочинкового комплексу Edem Resort Medical & SPA біля Львова незаконно приватизували собі ділянку з великим і мальовничим озером. Закони України забороняють приватизувати природні водойми, а озеро на території курорту має природне походження і його площа становить більше 9 гектарів.

До приватизації водойми власники «Едем Резорту» рухалися поступово. П’ять років тому стало відомо, що 50 гектарів землі навколо відпочинкового комплексу роздали учасникам АТО, а вони організовано продали їх тодішній бухгалтерці «Едем Резорту» і наближеним до власника курорту особам. Згодом за участі лояльних АТОвців і тієї ж бухгалтерки вдалося приватизувати ще 65 гектарів.

Ось так мільйонер Ігор Кривецький, відомий як екс-нардеп і колись головний спонсор ВО «Свобода», набув у власність більше ста гектарів землі навколо свого головного проекту – розкішного комплексу відпочинку Edem Resort Medical & SPA. На цій території він розмістив парку сучасних скульптур, поля для гольфу та інші елітні активності. Нікого особливо не бентежило, що людина, яка видає себе за принципового патріота, використовує у земельних схемах ветеранів війни.

Десятки цих ветеранів тоді були готові заробити по кількасот доларів на такій оборудці. І звісно, що участь у цьому брали корумповані місцеві чиновники. А громада села Стрілки просто втратила величезну кількість цінних земель. Однак одну дуже важливу ділянку тоді не вдалося приватизувати по перевіреній схемі, бо це забороняв закон.

Мова про велике озеро, у центральній частині відпочинкового комплексу. Ймовірно, що Кривецький не міг спокійно спати, поки вся територія «Едем Резорту» не належатиме йому. За часів перебування на посаді голови Львівської ОДА Олега Синютки завершити цей процес не вдалося. Синютка сприяв приватизації сотні гектарів землі навколо «Едему», але Порошенко програв вибори Зеленському, тож треба було йти з посади керівника області. Далі посаду зайняв Маркіян Мальський і саме він підписав розпорядження на приватизацію озера.

Порушення у діях Мальського згодом помітила прокуратура Львівської області. Йому вручили підозру. Мальський пояснював, що все сталося якось випадково. Він був на посаді лише місяць, тож злий жарт зіграла його недосвідченість. Документи готували у Державному земельному кадастрі і не позначили на ділянці озеро. У паперах жодної водойми не було, тому Мальський і підписав розпорядження. Ясно, що в таку брехню можуть повірити хіба дошкільнята. Підпис голови ОДА під таким документом коштує солідний грошей.

Президент Зеленський звільнив Мальського в прямому ефірі, бо не побачив результатів роботи. Кажуть, що реальною причиною були зв’язки голови ОДА з Ігорем Кривецьким, якого у певних колах нібито досі називають прізвиськом «Пупс». Важливо, що про повернення озера у державну власність тоді заявляли і представники «Едем Резорту». Ось їхня позиція від 10 червня 2020 року:

«ТзОВ “Узлісся” в 2019 році придбало земельну ділянку в селі Стрілки Перемишлянського району, за яку оплатили 7 мільйонів 231 тисячу 71 гривню до держбюджету. Згодом підприємством було проведено інвентаризацію, в ході якої виявлено помилку, що була допущена службовцями Державного водного агентства. У результаті, з метою дотримання законодавчо встановлених норм та недопущення жодних порушень зі сторони підприємства, ми прийняли рішення виправити вказану помилку», – вказано у повідомленні прес-служби курорту.

Отже це була просто помилка. Ніхто не винен, нікого не треба садити до в’язниці. Все помилково вкрадене… тобто куплене повернуть державі. Однак ця публічна заява з’явилася лише для того, щоб стишити скандал. Насправді, ніхто нічого повертати не збирався. Три роки тривали суди, де власники «Едем Резорту» наполягали, що озеро не природне, а штучне, тому вони мали законне право його приватизувати.

Підтримував цю версію і голова Бібрської ОТГ Роман Гринус. Він заявив, що на місці озера було поле, однак у 2009 році ТзОВ «Узлісся» уклало з Перемишлянською РА договір оренди озера, який за паспортом водного об’єкта є природним русловим ставком, що живиться через канал з річки Дністер. Навесні цього року суд першої інстанції постановив повернути ділянку з озером в державну власність. Напередодні рішення в апеляційному суді вийшов сюжет телеканалу НТА, який контролює Ігор Кривецький. Там керівники «Едем Резорту» заявили про тиск на бізнес і погрожували припинити роботу, якщо озеро доведеться повернути.

Адміністрація курорту має досить нахабства, щоб прикриватися реабілітацією ветеранів війни. Мовляв, якщо озеро знову стане державним, то ми припинимо працювати і ветерани втратять місце для лікування і відновлення. Це особливо цинічно звучить, якщо згадати схему, за якою «Едем Резорт» приростав гектарами землі навколо.

Зрештою, головним напрямком роботи цього комплекс ніколи не була реабілітація ветеранів. Насправді, це гламурне гніздо для ультрабагатих людей, де тижнями зависала, скажімо, Юлія Тимошенко та інші топ-персони нашого гламурного політикуму і шоу-бізнесу. А ще там гуляють весілля одіозні блогери, які фігурують у скандалах із сексуальним насильством. А ветерани в цій історії просто прикриття.

Рішення Північного апеляційного господарський суду теж було на користь держави. Тож озеро таки треба повертати. Наостанок скажу, що нічого не заважає «Едем Резорту» спокійно працювати далі після повернення озера. Вся навколишня земля давно під контролем Ігоря Кривецького, тож аби дійти до води, треба отримати дозвіл господаря цих чесно набутих угідь.