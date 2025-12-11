Прибрати бруд з важкодоступних місць та позбутися неприємного запаху допоможе лимонна кислота

Лимонну кислоту можна використовувати не лише для очищення раковини та чайнику, а й для очищення пральної машини. УНІАН розповідає, навіщо додавати лимонну кислоту в пральну машину.

З часом будь-яка пральна машина неминуче забруднюється. У барабані накопичуються залишки мийних засобів, нитки з одягу та мікроби. А через жорстку воду на елементах машинки утворюється накип. І прибрати бруд з важкодоступних місць та позбутися неприємного запаху допоможе лимонна кислота.

Як почистити пральну машину за допомогою лимонної кислоти?