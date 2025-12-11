Чи справді використання лимонної кислоти врятує вашу пральну машину
Прибрати бруд з важкодоступних місць та позбутися неприємного запаху допоможе лимонна кислота
Лимонну кислоту можна використовувати не лише для очищення раковини та чайнику, а й для очищення пральної машини. УНІАН розповідає, навіщо додавати лимонну кислоту в пральну машину.
З часом будь-яка пральна машина неминуче забруднюється. У барабані накопичуються залишки мийних засобів, нитки з одягу та мікроби. А через жорстку воду на елементах машинки утворюється накип. І прибрати бруд з важкодоступних місць та позбутися неприємного запаху допоможе лимонна кислота.
Як почистити пральну машину за допомогою лимонної кислоти?
- Для початку з машинки потрібно витягнути весь одяг.
- У барабан пральної машинки насипте 90-100 г лимонної кислоти. Але якщо місткість машинки невелика (до 4 кг), можна використовувати всього 60 г кислоти. Після цього закрийте дверцята машинки.
- Увімкніть режим прання з найбільшою тривалістю та високою температурою (більше ніж 60°C). Якщо накипу дуже багато, температуру можна підвищити до 90°C. Під час прання ви можете побачити у барабані машинки пластівці накипу.
- Після закінчення прання прополощіть машинку 2-3 рази.
- Протріть барабан зсередини, а також дверцята та ущільнювач.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter