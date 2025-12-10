Найбільше поживних речовин є у сирому мигдалі

Важко знайти більш універсальний горіх, ніж мигдаль. Він є джерелом поживних речовин, таких як клітковина, білок, корисні жири та антиоксиданти, які поліпшують здоров'я серця, мозку, травлення, допомагають контролювати вагу тощо. Мигдаль багатий на антиоксиданти та протизапальні поживні речовини, які можуть знизити ризик хронічних захворювань. Дієтологи розповіли Martha Stewart про найбільші переваги для здоров'я, які можна отримати від вживання мигдалю.

Як мигдаль впливає на організм?

Сприяє здоров'ю серця. Мигдаль має високий вміст жиру, що є однією з його суперсил. Він багатий на мононенасичені жири, які допомагають підтримувати здоровий рівень холестерину та сприяють загальному здоров'ю серця, каже дієтологиня Лорен Манакер. Мононенасичені жири можуть допомогти знизити рівень ЛПНЩ («поганого» холестерину), та підвищити рівень ЛПВЩ ( «хорошого» холестерину), що знижує ризик серцевих захворювань та інсульту. Окрім того, мигдаль багатий на антиоксиданти, такі як вітамін Е та флавоноїди, які сприяють оновленню клітин та здоров'ю серцево-судинної системи.

Допомагає контролювати вагу. За словами експертки з харчування Тобі Амідор, вміст білка, клітковини та жиру в цих горіхах сприяє насиченню, що може приборкати тягу до їжі та допомогти контролювати вагу. За її словами, дослідження показали, що вживання щонайменше 50 г мигдалю на день може допомогти деяким людям схуднути.

Підтримує здоров’я мозку. Мигдаль багатий на рибофлавін та L-карнітин – поживні речовини, які, за словами Лорен Манакер, можуть підтримувати здоров’я мозку та зменшувати когнітивні порушення.

Позитивно впливає на мікробіом. Мигдаль також позитивно впливає на мікробіом, що, у свою чергу, сприяє здоров’ю кишківника та допомагає запобігти кишковим захворюванням, таким як синдром подразненого кишечника. Досліджень, які показали, що мигдаль може сприяти росту корисних кишкових бактерій, включаючи Roseburia, Ruminococcus, Eubacterium, Lachnospira та інші.

Захищає шкіру від пошкоджень. Ці горіхи багаті на вітамін Е, потужний антиоксидант, який допомагає захистити шкіру від пошкоджень, спричинених вільними радикалами, каже Лорен Манакер. «Корисні жири в мигдалі живлять шкіру, підтримуючи її зволоженість та еластичність. Дослідження показують: вживання мигдалю допомагає покращити здоров'я шкіри, зокрема зменшити зморшки та покращити її тонус», – додає дієтологиня.

Допомагає відновленню м'язів. Лорен Манакер каже, що мигдаль також позитивно впливає на відновлення м'язів після фізичних навантажень, посилаючись на результати нещодавнього дослідження.

Який мигдаль найкорисніший?

Нині у магазинах можна купити безліч продуктів, до складу яких входить мигдаль: сирий та смажений мигдаль, мигдалеве молока, йогурт, борошно тощо. І хоч всі вони корисні для здоров’я, дієтологи радять обирати сирий цілий мигдаль . «Сирий мигдаль зберігає найбільше поживних речовин, оскільки обсмажування може дещо зменшити вміст вітамінів у ньому», – каже Лорен Манакер.