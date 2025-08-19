Обробку буряка краще проводити ввечері

Буряк вирощують майже всі дачники, адже він корисний, зберігається довго й підходить для багатьох страв. Та навіть при хорошому догляді буває, що коренеплоди виростають несолодкими або дрібними. Виправити це може підживлення в серпні. Як його провести, пишуть «Добрі новини».

Ефективне добриво для буряка: простий рецепт

Для приготування поживного розчину знадобляться доступні компоненти:

сірчанокислий калій – 20-25 г;

борна кислота – 1-2 г;

деревна зола – 100-150 г на 10 л води.

Змішайте всі інгредієнти, залийте їх водою й залиште на кілька годин настоюватися. Потім ретельно перемішайте розчин до однорідної консистенції.

Як правильно вносити підживлення

Найкраще це робити ввечері. За кілька годин до внесення розчину обов’язково щедро полийте грядки, це захистить коріння від опіків. Розчин вливають обережно в міжряддя, уникаючи прямого контакту з листям і коренеплодами. Зазвичай вистачає 5 літрів готового добрива на 1 м² насаджень.

Чому це працює

Калій сприяє накопиченню цукрів у буряку, завдяки чому він стає солодшим і краще зберігається. Деревна зола насичує рослини мікроелементами, а борна кислота покращує обмінні процеси в тканинах рослини.

Такий склад допоможе не лише підвищити врожайність, а й покращити смакові якості буряка без використання дорогих хімічних препаратів.