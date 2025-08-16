Метод підживлення молоком не потребує спеціальних знань чи витрат

Коли серпневе сонце вже не таке пекуче, а огірковий сезон добігає кінця, досвідчені городники використовують перевірений, хоч і неочікуваний метод підживлення. Йдеться не про хімічні добрива, а про звичайне коров’яче молоко. Про переваги такого методу пише Pixelinform.

Чому молоко корисне для огірків

Покращення ґрунту. Молоко містить лактозу, джерело живлення для корисної мікрофлори. Активізовані мікроорганізми швидше переробляють органічні речовини в ґрунті, вивільняючи азот, фосфор та калій у доступній для рослин формі.

Захист від хвороб. Розчин молока утворює на листі тонку плівку, яка перешкоджає проникненню грибкових спор. Це особливо актуально для профілактики борошнистої роси, яка часто уражає огірки в кінці літа.

Поживні речовини. До складу молока входить кальцій, що зміцнює клітинні стінки рослин. Також воно містить калій і фосфор, необхідні для формування плодів.

Як застосовувати молоко

Метод підживлення молоком не потребує спеціальних знань чи витрат.

Рецепт робочого розчину: змішати 1 літр нежирного молока або сироватки з 10 літрами чистої, відстояної води. Важливо використовувати саме нежирний продукт, щоб не створювати жирову плівку, яка може забивати пори на листі.

Способи внесення

Полив під корінь. Стимулює мікрофлору ґрунту і живить кореневу систему.

Обприскування по листю. Служить профілактикою грибкових захворювань. Обробку бажано проводити ввечері або в похмуру погоду, щоб уникнути опіків.

Частота застосування

Обробки слід проводити кожні 10-14 днів, починаючи з початку серпня.

Додаткові добавки

Для підсилення антисептичної дії можна додати до розчину 10 крапель йоду. Це посилює захист рослин від інфекцій.

Переваги методу: