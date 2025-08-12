Серед сотень варіантів є гібриди, які вже через 40 днів після сходів приносять рясний урожай

Хочете мати великі, соковиті огірки вже в листопаді? Тоді саме час обрати найкращі сорти для посіву в серпні 2025 року.Це чудова можливість для дачників отримати другий урожай смачних і хрустких плодів, не чекаючи наступного сезону. Які огірки посіяти у серпні пишуть «Новини.Live».

Серед сотень варіантів є гібриди, які вже через 40 днів після сходів приносять рясний урожай. Вони добре пристосовані до спеки, посухи й різких змін погоди, що робить їх ідеальними для літньо-осіннього вирощування. Найуспішніше вони почуваються саме при посадці в липні-серпні.

Сорт «Амур»

Цей невибагливий гібрид часто з’являється на грядках дачників. У кожному вузлі формується до шести зав’язей. Плоди мають відмінний смак, ідеальні для засолювання, а кущі добре витримують несприятливі умови. Не потребує складного догляду, тому підходить навіть початківцям.

Сорт «Гектор»

Компактний кущовий сорт із жіночим типом цвітіння. Запилюється природним шляхом — за допомогою бджіл, і не вимагає підв’язування. Такий варіант значно полегшує догляд, економить час і сили. Плоди – щільні, з насиченим смаком, чудово зберігаються.

Сорт «Меренга»

Це самозапильний гібрид, що дозволяє вирощувати його навіть у закритому ґрунті без участі комах. Дає ранній урожай, має ніжні, без гіркоти плоди, які добре підходять як для вживання у свіжому вигляді, так і для маринування. Один із найкращих варіантів для тих, хто хоче мінімум зусиль і максимум результату.