Часто городники дивуються, чому зібрані цибуля і часник мають дрібні головки, хоча догляд здавався достатнім. Справа може бути в бідному ґрунті. Щоб уникнути таких розчарувань, варто подбати про грядки ще з осені. Саме внесення добрив у цей період допоможе навесні отримати потужний старт для рослин і, як результат, – гарний урожай. Як покращити ґрунт, пише ТСН.

Що варто внести восени перед посадкою озимого часнику та цибулі

Перегній або компост. Це органіка, яка не лише живить, а й поліпшує структуру ґрунту, роблячи його більш рихлим. Увага: використовують тільки добре перепрілий перегній, адже свіжий гній може нашкодити посівам, обпікши коріння.

Деревний попіл. Природне джерело калію, фосфору та кальцію. Він підвищує стійкість рослин до захворювань, стимулює розвиток міцного підземного «фундаменту» та сприяє формуванню щільних головок.

Суперфосфат. Це мінеральне добриво допомагає рослинам розвивати кореневу систему. Важливо не перестаратись: невеликої кількості достатньо, аби уникнути зворотного ефекту – зниження врожайності.

Сульфат калію. Допомагає накопичувати цукри в тканинах, завдяки чому головки виходять соковитішими, злегка солодкуватими і краще зберігаються взимку.

