Цибуля без гнилі: що варто знати, щоб вона не псувалася й довго лежала
Зібрали багатий урожай цибулі та мрієте зберегти його свіжим до весни? Є кілька корисних порад, які допоможуть уникнути гниття та проростання. Pixel Inform розповідає, як перетворити ваш погріб на ідеальне місце для цибулі.
Мистецтво правильної сушки
Недостатнє просушування – головний ворог, який може звести нанівець усі ваші зусилля. Кількох сонячних днів на городі не достатньо, щоб цибуля повністю просохла. Ідеальна сушка – це тривалий процес, що займає 2-3 тижні. Для цього цибулю потрібно розкласти тонким шаром у сухому, добре провітрюваному приміщенні (горище, сарай або навіс) з температурою +25-30°C. За цей час випаровується зайва волога не лише з поверхні, а й з-під кількох шарів лушпиння і з самої шийки. Саме добре висушена шийка цибулі стає надійним бар’єром для бактерій та грибків. Обрізати бадилля слід лише після повного висихання, залишаючи невеликий хвостик завдовжки 4-5 сантиметрів.
Створюємо правильні умови в погребі
Коли цибуля пройшла етап «загартовування», час знайти їй правильне місце для зимівлі. Тут теж є нюанси, які не варто ігнорувати. Важливе правило – забути про поліетиленові пакети, адже вони не дають цибулі дихати, а всередині утворюється конденсат – ідеальне середовище для розвитку гнилі. Потрібно використовувати правильну тару та дотримуватися кількох правил.
- Найкраща тара. Дерев’яні ящики з отворами, плетені кошики, спеціальні сітки або навіть капронові колготи. Головне, щоб була постійна циркуляція повітря.
- Температура та вологість. Оптимальний режим зберігання для цибулі – це прохолода і сухість. Ідеальна температура – від 0 до +2°C. Якщо буде тепліше, цибуля почне проростати. Вологість не повинна перевищувати 75-80%. Якщо у вашому погребі сиро, поставте ємність із деревною золою або вапном, адже вони чудово вбирають зайву вологу.
- Правило «доброго сусіда». Ніколи не зберігайте цибулю разом із картоплею чи буряком. Ці овочі виділяють багато вологи, що провокуватиме гниття цибулі. Також не варто тримати її поруч із часником, який теж прискорює псування цибулі.
- Регулярна ревізія. Перебирайте свої запаси хоча б раз на місяць. Одна гнила цибулина може запустити ланцюгову реакцію та зіпсувати значну частину врожаю.