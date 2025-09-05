Коли цибуля пройшла етап «загартовування», час знайти їй правильне місце для зимівл

Зібрали багатий урожай цибулі та мрієте зберегти його свіжим до весни? Є кілька корисних порад, які допоможуть уникнути гниття та проростання. Pixel Inform розповідає, як перетворити ваш погріб на ідеальне місце для цибулі.

Мистецтво правильної сушки

Недостатнє просушування – головний ворог, який може звести нанівець усі ваші зусилля. Кількох сонячних днів на городі не достатньо, щоб цибуля повністю просохла. Ідеальна сушка – це тривалий процес, що займає 2-3 тижні. Для цього цибулю потрібно розкласти тонким шаром у сухому, добре провітрюваному приміщенні (горище, сарай або навіс) з температурою +25-30°C. За цей час випаровується зайва волога не лише з поверхні, а й з-під кількох шарів лушпиння і з самої шийки. Саме добре висушена шийка цибулі стає надійним бар’єром для бактерій та грибків. Обрізати бадилля слід лише після повного висихання, залишаючи невеликий хвостик завдовжки 4-5 сантиметрів.

Створюємо правильні умови в погребі

Коли цибуля пройшла етап «загартовування», час знайти їй правильне місце для зимівлі. Тут теж є нюанси, які не варто ігнорувати. Важливе правило – забути про поліетиленові пакети, адже вони не дають цибулі дихати, а всередині утворюється конденсат – ідеальне середовище для розвитку гнилі. Потрібно використовувати правильну тару та дотримуватися кількох правил.