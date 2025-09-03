Цибулю краще тримати у сухому, темному та добре провітреному місці

Щоб цибуля залишала свіжою та придатною до використання максимально довго, важливо знати одну просту, але корисну пораду. Express розповідає, поруч з яким овочем не можна зберігати цибулю. На перший погляд здається, що обидва овочі можна тримати разом у темному прохолодному місці, однак це груба помилка.

Чому цибулю не можна зберігати з картоплею?

Цибуля під час зберігання виділяє вологу та етилен, які прискорюють процес проростання картоплі. Тому якщо цибуля лежить поряд, картопля втрачатиме пружність та проростатиме.

Як правильно зберігати цибулю?

Цибулю краще тримати у сухому, темному та добре провітреному місці. Якщо цибуля зберігається в поліетиленовому пакеті, краще вийняти її звідти, адже вона почне швидко псуватися через відсутність циркуляції повітря. Також цибулю не можна зберігати в холодильнику, адже там вона згниє та перетвориться на кашу.

Натомість цибуля добре зберігається разом з часником, оскільки обидва види мають схожі потреби у зберіганні.