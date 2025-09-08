Весь секрет довготривалого зберігання полягає у створенні сухого середовища, що буде дихати, всередині місткості

Щоб часник зберігав свіжість до весни, скористайтеся простим, але дієвим способом – зберігайте його у скляних банках. Pixel Inform розповідає, як це зробити правильно та не помилитися.

Як підготувати часник до зберігання?

Спочатку дайте голівкам часнику просохнути в добре провітрюваному, затіненому місці, розклавши його в один шар. Коли лушпиння стане схожим на папір, а стебло повністю висохне, можна переходити до наступного кроку. Обережно обріжте корінці та вкоротіть стебло, залишивши «хвостик» завдовжки 2-3 сантиметри.

Як зберігати часник у банці?

Після обробки часнику, потрібно підготувати тару: трилітрові банки потрібно не просто вимити, а й простерилізувати (наприклад, у духовці) та висушити до ідеального стану.

Увесь секрет довготривалого зберігання полягає у створенні сухого середовища, що буде дихати, всередині місткості. Для цього вам знадобиться спеціальний наповнювач, який буде вбирати зайву вологу та перешкоджати контакту голівок між собою.

Що можна використати:

Просмажений річковий пісок. Чудовий варіант, який створює ідеальний мікроклімат. Деревний попіл. Потужний природний антисептик, що захистить часник від гниття та плісняви. Звичайне борошно. Найпростіший варіант, адже борошно також добре вбирає вологу.

Як помістити часник у банку:

На дно сухої банки насипте шар обраного наповнювача (2-3 сантиметри). Потім викладіть шар часнику так, щоб голівки не торкалися одна одної. Знову насипте наповнювач, повністю покриваючи часник, і повторюємо процедуру, доки банка не заповниться. Банку не потрібно закривати щільною кришкою, адже часник має дихати. Просто накрийте горлечко шматком чистої бавовняної тканини чи марлі та зафіксуйте її гумкою або мотузкою.

Ідеальне місце зберігання для таких банок – сухий льох, прохолодна комора або балкон, де температура тримається в межах +3-+10°C.