Зберігати головки часнику в холодильнику можна, однак є нюанси

Часник – незамінний інгредієнт на кухні, але іноді важко уникнути проростання чи в’янення. Shuba розповідає, як зберігати часник, щоб він залишався свіжим надовго.

Як зберігати різні види часнику

Цілі головки часнику. Мають найдовший термін зберігання – до 6 місяців. Для них підходить темне середовище з середньою вологістю, але не надто сухе. Ідеальна температура – від 15 °C до 18° C, холодніша за кімнатну, але якщо ви не зберігаєте велику кількість часнику, це не має великого значення. Тримайте цілі головки часнику, за можливості, якомога далі від світла, наприклад, у шафі або спеціальному ящику для часнику. Неочищені зубчики часнику. Вони зберігатимуться за прохолодної кімнатної температури в темному місці протягом кількох тижнів. Очищені зубчики часнику. Такі зубчики часнику протримаються у холодильнику тиждень або довше. У герметичному контейнері їх можна зберігати 2-3 тижні. Подрібнений часник. Подрібнений часник, який ви купуєте в банках, містить консерванти, щоб продовжити термін його придатності, тому він може зберігатися місяцями в холодильнику. Проте подрібнений часник, який нарізали ви самі, зберігатиметься у герметичному контейнері у холодильнику не більше кількох днів.

Чи можна зберігати головки часнику в холодильнику?

Зберігати головки часнику в холодильнику можна, однак є нюанси. У спеціальному контейнері для овочів достатньо волого, щоб запобігти висиханню цілої головки часнику. Однак щойно ви дістанете її з холодильника, вона дуже швидко проросте. Вихід – тримати часник у холодильнику та за потреби відділяти зубчики.

Чи можна заморозити часник?

Часник можна заморозити, проте це треба зробити правильно. Відокремлені зубчики не варто заморожувати, адже після розмороження вони стають м’якими та гумоподібними, що ускладнює їх подрібнення.

Натомість найкращий спосіб заморозити часник – це подрібнити його велику партію й заморозити. Заморозьте подрібнений часник невеликими шматочками на застеленому фольгою деку до застигання, потім загорніть разом у фольгу та покладіть у пакет на блискавці. За потреби діставайте заморожені шматочки.