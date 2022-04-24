Еммануель Макрон керуватиме Францією ще п’ять років

Чинний президент Франції, 44-річний Еммануель Макрон переміг у другому турі президентських виборів, який відбувся в неділю, 24 квітня, повідомляють французькі ЗМІ з посиланням на результати екзит-полів – опитувань на виході з виборчих дільниць.

Один з екзит-полів показав, що Макрон набирає 57,6% голосів, лідер ультраправої партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен отримує 42,4%, повідомляє BFM TV.

Інший екзит-пол, який опублікувала газета Le Figaro, показує, що Макрон набирає 58% голосів, Ле Пен – 42% голосів.

Як зазначає «Інтерфакс-Україна», Марін Ле Пен набрала рекордно велику для представника французьких ультраправих кількість голосів у другому турі. Для порівняння, у 2017 році вона отримала 33,9% голосів, у 2002 – її батько, засновник «Національного фронту» Жан-Марі Ле Пен – 17,7%.

Еммануель Макрон вперше став президентом Франції у 2017 році, змінивши на цій посаді Франсуа Олланда.

Щодо війни в Україні притримується поміркованих поглядів, зокрема, відмовляється називати дії Росії в Україні геноцидом, але визнає, що росіяни скоюють воєнні злочини. Він також вважає українців і росіян «братніми народами». Водночас Макрон підтримує надання Україні зброї.