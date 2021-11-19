До закупівлі вакцини від неіснуючої епідемії причетні чиновники Держпродспоживслужби

Колишньому голові тендерного комітету Держпродспоживслужби повідомили про підозру через 30 мільйонів гривень збитків на закупівлях вакцини від ящуру, повідомила у п’ятницю, 19 листопада, Київська міська прокуратура.

За інформацією правоохоронців, посадові особи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів змовилися з представниками приватної біофабрики, яка займається поставками вакцин, а також розробили та реалізували протиправну схему з закупівлі за завищеною вартістю вакцини проти ящуру. Вони завозили несертифіковані ветеринарні препарати на митну територію України в обхід встановлених процедур імпорту відповідних товарів.

«Договір про закупівлю несертифікованої вакцини був підписаний у жовтні 2019 року попри те, що у квітні того ж року Україна підтвердила свій статус країни, вільної від ящуру без вакцинації як на національному рівні, так і у питаннях здійснення міжнародної торгівлі. Закупівля незареєстрованої вакцини призвела до збитків у майже 30 мільйонів гривень. А оскільки вона так і не була використана, наразі ще потрібні додаткові кошти для її утилізації», – сказала речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі «Українській правді».

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній особі запобіжного заходу. Також у межах провадження правоохоронці провели обшуки за адресами проживання причетних осіб та у службових приміщеннях Держпродспоживслужби.

Додамо, що ящур – це інфекційна хвороба, яка уражає велику і дрібну рогату худобу, а також свиней. На ящур можуть хворіти як поодинокі особини, так і можливі його широкі спалахи. Також ящуром можуть хворіти люди, адже ним можна інфікуватися внаслідок контакту із хворою твариною або через споживання сирого молока від зараженої корови. Однак ящур не передається від людини до людини. Симптоми ящуру в людейй і тварин проявляються високою температурою, інтоксикацією, рясним слиновиділенням, а в людей початок хвороби також проявляється розбитістю, головним болем, пухирцями і ураженнями слизової ротової порожнини.

Збудник ящуру віднесено до тих біологічних агентів, які офіційно визнано такими, що можуть бути застосовані як біологічна зброя.