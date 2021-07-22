За версією правоохоронців,депутати з чиновниками привласнили близько 20% грошей

СБУ викрила на махінаціях із бюджетними коштами, виділених на подолання наслідків повені 2020 року, двох депутатів та двох посадовців сільської ради у Надвірнянському районі Івано-Франківської області. Вони призначили максимальні суми державних компенсацій близьким особам. А будівлі, які внесли в акти як повністю зруйновані, насправді вціліли і ніколи не використовувалися для проживання. Про це у четвер, 22 липня, повідомила прес-служба СБУ.

За попередніми даними, депутати з чиновниками привласнили близько 20% грошей, призначених для потерпілих від наслідків повені 2020 року.

«Як учасники тимчасової комісії з питань надзвичайних ситуацій одного із сіл Надвірнянського району, чиновники мали повноваження встановлювати категорію руйнування житла. Від цього залежала сума компенсації постраждалим сім’ям з держбюджету. Чиновники вирішили скористатися цією нагодою і допомогли близьким особам», – йдеться у інформації СБУ.

Як повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, на один із таких будинків неправомірно виділено 300 тисяч гривень, бо його віднесли до першої категорії руйнування. На підставі рішення комісії власнику приміщення із бюджету виділено 300 тисяч гривень.

«Експертиза встановила, що вказана будівля взагалі непридатна для проживання у зв’язку із відсутністю комунікацій та не завершенням будівельних робіт ще до повені. Сам ж будинок лише частково пошкоджений внаслідок повені, а тому власник мав право на одержання 20 тисяч гривень», – зазначили у поліції.

Тепер правоохоронці перевіряють правильність встановлення категорії руйнування й інших будинків.

Наразі, за одним із епізодів трьом зловмисникам повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та службовому підробленні, вчинених за попередньою змовою групою осіб.