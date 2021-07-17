Повені в країнах на заході Європи спровокували сильні дощі

Кількість загиблих в результаті повеней, спричиненими сильними зливами, в країнах на заході Європи зросла до понад 160 людей. Про це повідомляє Associated Press в суботу, 17 липня.

Найбільше від повеней постраждала Німеччина – кількість жертв на території землі Рейнланд-Пфальц зросла до 98 людей. Ще 43 людини загинули на території землі Північний Рейн-Вестфалія.

Кількість загиблих зросла і в Бельгії. Жертвами повеней через зливи вже стали 27 людей, ще 103 особи вважаються зниклими безвісти. Уряд країни вже оголосив день національного трауру у вівторок, 20 липня.

Що відомо про повені на заході Європи

В Німеччині, а також у Бельгії, Нідерландах, Люксембурзі та Швейцарії сильні дощі спровокували підняття рівня води в місцевих річках і озерах і, як наслідок, масштабні повені.

Річки перетворилися на потужні вируючі потоки, які змили та підтопили безліч населених пунктів. Вода завдала величезної шкоди місцевій інфраструктурі: зруйновано мости й дороги, пошкоджено лінії електропередач і зв’язку, зупинено транспортне сполучення.

Детальніше про катастрофічні наслідки повеней у Німеччині та країнах Бенілюксу читайте в нашому матеріалі.