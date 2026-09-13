Цей процес можна значно спростити

Після збору маслюків найбільше клопоту зазвичай завдає очищення грибів від характерної слизької плівки. Проте цей процес можна значно спростити. Pixel Inform розповідає, як швидко очистити маслюки від слизької плівки.

Для цього способу вам слід помістити гриби у досить глибокий посуд, після чого залити водою та посолити. У такому вигляді маслюки повинні пролежати близько 30 хвилин. Потім візьміть звичайну чисту губку для миття посуду і м’якою стороною очистіть кожен капелюшок від слизу.

Після цього гриби потрібно закинути в каструлю, яку слід заповнити водою. Почекайте, поки вона закипить, і проваріть лісові гриби протягом 2 хвилин, не забуваючи знімати пінку. Цю дію потрібно ще раз повторити. У результаті з грибів зникне слизька плівка.