Знайти місця, де росте багато грибів, допоможуть природні орієнтири

Восени ліс стає особливо привабливим для тих, хто вирушає на «тихе полювання». Знайти місця, де росте багато грибів, допоможуть природні орієнтири, на які варто звертати увагу.

Як знайти грибне місце в лісі?

Найкраще вирушати на пошуки через один-два дні після дощу, адже волога створює сприятливі умови для їхнього росту. Особливо варто звертати увагу на узлісся біля струмків та місця, вкриті товстим шаром листя або моху. У таких місцях найкраще зберігається волога. Щоб перевірити місце на вологість просто натисніть на ґрунт черевиком – якщо виділяється багато води, то поруч має бути грибниця.

Породи дерев також можуть підказати, де шукати гриби. Наприклад, лисички люблять рости поруч із буками, дубами, соснами та ялинами. А зморшки можна знайти біля осик. У деяких видів, таких як підберезовики та підосиковики, сама назва підказує уподобання в «сусідах». Тому хорошому грибнику необхідно вміти розпізнавати дерева.

Також місце, де шукати гриби, бажано обирати в затінених прохолодних територіях. Гриби обожнюють вологу й тінь, тому найкращими місцями для пошуків вважаються вирубки, ділянки під ЛЕП та околиці лісових доріг.

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Окрім цього, якщо ви знайшли гриб – обов’язково уважно озирніться навколо. Існує велика ймовірність, що поруч ви знайдете ще гриби.

Досвідчені грибники радять звертати увагу на прогноз погоди. Багато грибів, наприклад, лисички, починають масово з’являтися в лісах після зниження температури нижче +20°C. А при заморозках нижче +10°C вони перестають рости. Тому погодний проміжок між цими двома значеннями вважається ідеальним для грибного полювання.

За матеріалами Anne Of All Trades та УНІАН.