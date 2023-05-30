69-річний мотоцикліст не впорався з керуванням і опинився в реанімації

У понеділок, 29 травня, у Яворівській громаді на Львівщині 69-річний мешканець Херсонщини вчинив ДТП на мотоциклі та потрапив в реанімацію.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 14:00 на дорозі між селами Рогізно та Оселя Яворівського району. 69-річний водій мотоцикла Soul Lux, житель Херсонської області, на швидкості не впорався з керуванням і впав. Унаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у реанімацію.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.