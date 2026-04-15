Проблема сирого бісквіту може полягати у неправильному температурному режимі

Іноді бісквіт виглядає ідеально зовні, але всередині залишається сирим. У більшості випадків проблема не в самому рецепті, а в помилках під час випікання. Pixel Inform розповідає, чому бісквіт виходить сирим всередині.

Проблема сирого бісквіту може полягати у неправильному температурному режимі. Якщо виставити дуже високу температуру, то зверху бісквіт може почати підгорати, але всередині він залишиться сирим. Оптимальна температура випікання бісквіта – 160-180°C.

Якщо вам потрібен тонкий бісквіт, то температуру можна збільшити до 200°C. При цьому важливо, щоб духовка була попередньо розігріта. Як тільки ви поставите тісто пектися, то перші 20 хвилин дверцята відчиняти не варто.

Потім готовність бісквіта потрібно перевірити зубочисткою або шпажкою, і якщо вона буде суха, це означає, що десерт пропікся. В іншому випадку достатньо опустити бісквіт на нижню полицю та вирівняти жар.

Як тільки ви вимкнули вогонь, то не варто поспішати діставати випічку. Потрібно залишити бісквіт в духовці ще на 10-15 хвилин.