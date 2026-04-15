Звичайна водопровідна вода може суттєво впливати на смак чаю

Навіть дорогий чай може мати гіркий або неприємний присмак, і причина цього не завжди пов’язана з якістю продукту чи способом заварювання. Daily Express розповідає, чому навіть якісний чай гірчить.

Експерти з водоочищення Ендрю Сларк зазначаю, що звичайна водопровідна вода може суттєво впливати на смак чаю. Вона часто містить хлор, хлорамін, кальцій і магній. І саме ці домішки здатні надавати напою гіркоти або металічного присмаку та приглушувати природні нотки чайного листя.

Особливо помітно ця проблема стає в регіонах із жорсткою водою. У такому випадку чай може отримувати так званий «крейдяний» присмак. І кип’ятіння не здатне повністю розв'язати цю проблему. Хоча висока температура частково зменшує вміст хлору, вона не прибирає мінерали та накип. А повторне кип’ятіння може навіть погіршити ситуацію і підсилити концентрацію мінералів через випаровування води.

Експерт радить просте рішення – використовувати фільтровану воду. Це дозволяє зменшити вміст хлору та вапняного нальоту, завдяки чому напій стане чистішим і розкриє свій природний аромат.