У всіх був неприємний досвід з хлібом, коли він швидко покривався грибком та стає черствим. І у таких ситуаціях, постає питання: у чому причина? УНІАН розповідає про це детальніше.

Чому хліб швидко черствіє та пліснявіє?

У першу чергу хліб псується через неправильні умови зберігання. Зараз ми купуємо випічку в поліетиленових пакетах і залишаємо дуже часто її саме в цьому пакуванні. І саме через це хліб так швидко пліснявіє, оскільки для цього створюються сприятливі умови:

Наявність вологи для розвитку плісняви, яка залишається в пакеті та не випаровується. Продукт містить поживні речовини, якими «харчується» цвіль. Спори бактерій є всюди, тому повністю продукт ми від них захистити не можемо.

Також, якщо хліб лежатиме на сонці чи біля теплих предметів, наприклад, батарей, то в поліетилені з’явиться конденсат, і такий продукт швидше зіпсується. Але за один день хліб у пакеті не запліснявіє.

А черствіння хліба – це нормальне явище, адже він взаємодіє з навколишнім середовищем. З нього просто випаровується волога, завдяки якій він м’який. І хліб швидше висохне, якщо ми просто лишимо його відкритим на столі.

Хліб у паперових пакетах також швидко черствіє, адже папір вбирає вологу. Тому, якщо ви залишили хліб в такому пакуванні, то до завтра його потрібно з’їсти, інакше він засохне.

Щоб хліб залишався довше свіжим, його потрібно зберігати в пакуванні, яке провітрюється.