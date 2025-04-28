Не потрібно робити хліб занадто гарячим, тому що він стане глевким всередині

Багато хто не розігріває хліб у мікрохвильовій печі через побоювання, що він стане вологим або втратить свою скоринку. Водночас вмикати духовку для кількох шматочків – теж не найкращий варіант. Shuba розповідає, як правильно підігріти хліб у мікрохвильовці, щоб він залишався м’яким.

Зробіть його вологим. Перед тим як розігрівати хліб, злегка змочіть його паперовим або звичайним кухонним рушником та покладіть його прямо на поверхню хліба. Накрийте зверху. Коли ви зробили хліб вологим за допомогою рушника, накрийте його ще одним паперовим або кухонним рушником, але сухим. Розігрівайте на низькій потужності. Встановіть режим у мікрохвильовій печі на низькій або середній потужності – від 30 до 50%. Покладіть хліб без рушників всередину та розігрівайте приблизно хвилину. Потім перевірте, чи хліб теплий.

Не потрібно робити хліб занадто гарячим, тому що він стане глевким всередині. Треба його розігріти, тримаючи вологим та накритим, щоб він не пересох або не стан м’яким в одному місці та твердим в іншому.