З досвідом ви зможете визначати готовність хліба за виглядом

Визначити ступінь готовності хліба не завжди просто, особливо коли не видно, що відбувається всередині буханця. Shuba розповідає, що існує кілька перевірених способів, які допоможуть вам переконатися, що хліб вдався.

1. Виміряйте внутрішню температуру

Щоб перевірити, чи спікся хліб, вставте термометр із миттєвим зчитуванням у центр буханця. Більшість хліба вважається випеченим при досягненні температури приблизно 190 °C. Хліб, збагачений маслом, яйцями або молоком, вважається готовим, коли внутрішня температура наближається до 200°C.

2. Перевірте дно буханця

Дістаньте хліб із духовки та переверніть його догори дном, вийнявши з форми. Кілька разів міцно постукайте пальцем по дну хліба. Якщо він звучатиме порожньо – хліб готовий. Якщо ця техніка для вас нова, спробуйте робити це кожні п’ять хвилин до кінця випікання, і ви почуєте, як змінюється звук.

3. Зверніть увагу на колір

З досвідом ви зможете визначати готовність хліба за виглядом. У більшості випадків скоринка повинна бути сухою, дуже твердою та глибоко золотисто-коричневого кольору з деякими темнішими плямами. Якщо скоринка дуже бліда, дайте ще кілька хвилин. Рецепти зазвичай описують, як має виглядати хліб наприкінці приготування, тож ви можете використовувати це як орієнтир.