У літню спеку справний кондиціонер у машині стає не просто комфортом, а необхідністю. Проте багато водіїв стикаються з ситуацією, коли система починає працювати слабше або зовсім перестає охолоджувати повітря. Часто проблема виявляється не такою серйозною, як здається на перший погляд. Що з цим робити, пише Express.

Досвідчений автомеханік пояснив, що визначити можливу несправність можна навіть без відвідування сервісу. Для цього достатньо звернути увагу на кілька простих ознак.

Як зрозуміти, що кондиціонеру бракує холодоагенту

Однією з найпоширеніших причин слабкої роботи кондиціонера є низький рівень холодоагенту. Саме ця речовина відповідає за охолодження повітря в салоні автомобіля.

Механік радить перевірити температуру повітря з різних сторін салону. Якщо з боку пасажира кондиціонер дме холодним повітрям, а з боку водія теплим, це може свідчити про нестачу холодоагенту в системі.

Така проблема часто виникає поступово, тому водії не одразу помічають зміни в роботі кондиціонера.

Чому система кондиціонування поступово втрачає ефективність

За словами фахівця, компресор кондиціонера має спеціальні ущільнення, які з часом можуть частково пропускати холодоагент. Це природний процес для більшості автомобілів.

Оскільки система працює під тиском, навіть незначний витік поступово впливає на якість охолодження. Через це кондиціонер починає працювати слабше, особливо у спекотну погоду.

Коли не варто погоджуватися на дорогий ремонт

Експерт наголошує, що деякі водії даремно витрачають великі суми на складний ремонт, хоча проблему можна вирішити значно простіше.

У багатьох випадках достатньо звичайного дозаправлення системи холодоагентом. Така процедура коштує набагато дешевше, ніж заміна компресора або інших деталей кондиціонера.

Саме тому перед серйозним ремонтом варто провести базову перевірку системи.

Які ознаки свідчать про проблеми з кондиціонером

На несправність можуть вказувати кілька характерних «симптомів»:

кондиціонер дме теплим повітрям;

охолодження працює лише з одного боку салону;

система довго охолоджує повітря;

у спеку кондиціонер майже не справляється;

з’являються сторонні шуми під час роботи.

Якщо проблема пов’язана лише з нестачею холодоагенту, її зазвичай можна усунути швидко та без значних витрат.