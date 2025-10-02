Регулярний контроль тиску в шинах – це не просто спосіб зменшити витрати

Більшість автолюбителів шукає складні способи зменшити витрату пального – змінюють стиль водіння, обирають іншу марку бензину або навіть модернізують авто. Проте одна з найпростіших та доступних методик економії буквально «лежить під колесами» і водночас часто ігнорується. Про це пише Auto Świat.

Йдеться про звичайний контроль тиску в шинах. Цей параметр напряму впливає на ефективність руху, а отже – і на витрату пального.

Як усе працює

Коли тиск у колесах опускається навіть на пів бара нижче за рекомендоване значення, шини змінюють свою форму: збільшується площа контакту з дорожнім покриттям, зростає деформація. Усе це підвищує опір коченню – силі, яку двигун має долати для пересування авто. У результаті силова установка працює з більшим навантаженням, витрачаючи більше пального навіть на звичайній швидкості.

За оцінками експертів, зниження тиску всього на 0,5 бара здатне підвищити витрату пального на 3-5%. Якщо перерахувати це на рік, йдеться про десятки літрів пального, витраченого даремно.

Це не лише про економію

Регулярний контроль тиску в шинах – це не просто спосіб зменшити витрати. Це питання керованості, безпеки та довговічності самих шин:

зниження стабільності . Погано накачані колеса погіршують реакцію авто на повороти та маневри;

довший гальмівний шлях . Неправильна пляма контакту з дорогою ускладнює ефективне гальмування;

підвищений знос шин . Приспущені колеса зношуються нерівномірно, особливо по краях, що пришвидшує необхідність їхньої заміни;

ризик перегріву та руйнування шини. На високих швидкостях це може стати причиною раптового розриву колеса.

Як часто перевіряти тиск

Оптимально – раз на місяць, а також перед будь-якою довгою поїздкою. Найкраще це робити на «холодних» колесах, тобто до початку руху або через кілька годин після зупинки. Дані про рекомендований тиск можна знайти на табличці в отворі дверей водія, на кришці паливного бака або в технічному паспорті авто.