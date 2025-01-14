Перш за все, після покупки не ставте нову рослину відразу поруч з іншими квітами

Куплені в магазині рослини часто вражають своєю зеленню та яскравими квітами на початку, але з часом вони можуть почати в'янути, жовтіти, втрачати листя, гнити. Prostoway пояснює, чому квіти з магазину починають гнити після покупки в магазині.

Чому відбувається регрес розвитку рослин?

Причина такого швидкого регресу досить проста. Для продажу рослини спеціально підживлюють сильними стимуляторами росту, фітогормонами. Навіть в бідному на поживні речовини ґрунті вони продовжують активно рости. Окрім цього невідомо, скільки саме часу вазон стояв в магазині. За цей період в ньому могли завестися шкідники.

Як врятувати рослину?

Перш за все, після покупки не ставте нову рослину відразу поруч з іншими квітами. Потрібно витримати карантин 2 тижні. За цей час можна буде об’єктивно оцінити стан рослини та зрозуміти, що з нею робити далі: лікувати, відновлювати, пересаджувати чи інше.

Через два тижні обережно дістаньте рослину з горщика.Потім позбавте кореневу систему від старого ґрунту. Огляньте на наявність пошкодженого, гнилого чи сухого коріння. Потрібно все ретельно почистити. Після цього кореневу систему можна промити та продезінфікувати. Для цього потрібно використовувати перекис водню розведений з водою.

Також не забудьте протерти листя водою, щоб прибрати пил і бруд. Якщо ви помітите на рослині сліди шкідників, то потрібно провести обробку. І тільки після перевірки, пересадіть квітку в чистий горщик та в поживний ґрунт з облаштованим дренажним шаром.