Регулярно чистіть рослини та їх оточення

Сухе повітря – це перше, про що думають квітникарі, коли у рослин сохнуть кінчики листя. Однак проблема може бути не лише у вологості. Це явище знайоме кожному, незалежно від того, чи вирощує він бегонії, троянди, спатифілум чи орхідеї. Рослини продовжують рости та цвісти, але кінчики листя можуть сохнути, особливо в осінньо-зимовий період. Причин може бути декілька. Детальніше про це пише «Зелена садиба».

Засихання кінчиків листя кімнатних рослин часто викликається помилками у догляді. Ось основні причини:

Занадто низька вологість повітря

Для звичайних рослин менше 40%, для тропічних – менше 60%. Підвищити вологість можна зволожувачем, піддоном з вологою галькою чи мохом, регулярним обприскуванням.

Неуважність до гігієни

Пил, забруднений субстрат і поганий повітрообмін можуть призвести до сухих кінчиків. Регулярно чистіть рослини та їх оточення.

Затісний горщик

Якщо корінь не має місця для розвитку, рослина починає сохнути. Рішення – пересадка в більший горщик і частіше підживлення.

Неправильний полив

Нестабільна вологість субстрату (перезволоження або пересихання) призводить до сухих кінчиків. Регулюйте частоту поливу відповідно до потреб рослини.

Полив жорсткою водою

Солі з води накопичуються в ґрунті, порушуючи баланс. Використовуйте відстояну або фільтровану воду.

Помилки в підживленні

Надлишок чи нестача добрив може призвести до висихання кінчиків листя. Дотримуйтеся рекомендацій щодо дозування.

Шкідники

Попелиця, павутинні кліщі та інші шкідники виснажують рослину, що викликає засихання кінчиків.

Надмірне освітлення

Прямі сонячні промені можуть спричинити опіки та висихання кінчиків. Захистіть рослину від прямого сонця.

Спека

Надмірно високі температури, особливо в зимовий період, можуть викликати висихання листя. Тримайте рослини в прохолоднішому місці.

Сезонні зміни

Взимку через опалення повітря стає дуже сухим, що спричиняє проблеми з листям. Регулярне обприскування та підтримка вологості допоможуть зберегти рослини здоровими.