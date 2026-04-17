Хороше мʼясо і маринад не гарантують успіх: чому шашлик вийшов несмачний
Навіть якісне м’ясо і хороший маринад не гарантують смачний шашлик, якщо припуститися базових помилок під час приготування. Pixel Inform розповідає, чому ваш шашлик виходить несмачним.
Яких помилок ви припускаєтесь у процесі смаження?
Поливання м’яса маринадом під час смаження. Це здається логічним, але насправді шкодить страві. У результаті поверхня м’яса швидко підсушиться або навіть підгорить, утворюючи щільну скоринку. Через це шашлик втрачає соковитість. Замість цього м’ясо краще замаринувати заздалегідь, а під час смаження просто регулярно перевертати шампури.
Шматки різного розміру. Якщо шматки м’яса різні за розміром, вони готуватимуться неоднаково: одні пересмажуватимуться, інші залишатимуться сирими.
Надто довге маринування. Багато хто вважає, що чим довше м’ясо маринується, тим краще. Насправді це помилка. Достатньо приблизно 2 годин, щоб м’ясо стало м’якшим і наситилося смаками. Проте існують маринади, які потрібно витримувати довше. Але якщо ви перетримаєте м’ясо в маринаді, продукт може стати занадто пухким.