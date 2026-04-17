Навіть якісне м’ясо і хороший маринад не гарантують смачний шашлик, якщо припуститися базових помилок під час приготування. Pixel Inform розповідає, чому ваш шашлик виходить несмачним.

Поливання м’яса маринадом під час смаження. Це здається логічним, але насправді шкодить страві. У результаті поверхня м’яса швидко підсушиться або навіть підгорить, утворюючи щільну скоринку. Через це шашлик втрачає соковитість. Замість цього м’ясо краще замаринувати заздалегідь, а під час смаження просто регулярно перевертати шампури.

Шматки різного розміру. Якщо шматки м’яса різні за розміром, вони готуватимуться неоднаково: одні пересмажуватимуться, інші залишатимуться сирими.