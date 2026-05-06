Запечена курка часто виглядає апетитно, але замість хрусткої скоринки у результаті може виходити м’яка або навіть волога шкірка. Причина зазвичай не в рецепті, а у воді, яку ми вперто ігноруємо, хоча саме вона заважає приготувати ту саму ідеальну курку в духовці. Pixel Inform розповідає, як запекти курку, щоб шкірка була хрусткою.

Помилка 1: волога шкірка перед запіканням

Якщо на поверхні курки залишається волога, духовка перетворюється на сауну. Гаряче повітря замість того, щоб миттєво «запечатати» шкірку і запустити реакцію Майяра (той самий процес, що дає нам аромат смаженого м’яса або хлібної скоринки), починає випаровувати цю воду.

У результаті шкірка розм’якає, набрякає, а потім, коли температура все ж досягає критичної точки, вона різко стикається і просто не витримує напруги і лопається.

Тому перед запіканням курку потрібно добре промокнути паперовими рушниками, або навіть використати фен. Насправді деякі кулінари дійсно використовують фен на режимі холодного повітря, щоб швидко висушити шкірку курку безпосередньо перед запіканням.

Помилка 2: неправильний маринад

Найкращий маринад для вашої курки – це звичайна сіль і ваш холодильник. Цей метод називається «сухий розсіл». Просто візьміть курку, щедро натріть її з усіх боків сіллю, можна додати трохи чорного перцю чи сушеного часнику. І потім ставте її в холодильник, нічим не накриваючи. Залиште курку мінімум на 4–6 годин, а в ідеалі – на ніч.

Сіль допоможе витягнути вологу з-під шкіри на поверхню, а потім ця волога, змішуючись із сіллю, всмоктується назад, просолюючи м’ясо зсередини. А холодне сухе повітря холодильника за цей час перетворює шкірку на пергамент. Вона стає тонкою, сухою на дотик, наче висушеною. Саме така поверхня в духовці миттєво перетворюється на хрумку скоринку, яка не трісне.

Помилка 3: неправильна температура

Надто низька температура не дозволяє шкірці стати хрусткою. Ваша духовка має бути розпеченою, тому розігрівайте її мінімум до 220–230°C. Сильний початковий жар робить дві речі: миттєво витоплює тонкий шар підшкірного жиру, який і робить шкірку хрумкою, і створює скоринку, яка не дає сокам вийти назовні.

Через 15–20 хвилин такого агресивного запікання можна зменшувати температуру до 180°С і доводити курку до готовності.

Після запікання, залиште курку відпочити на 10–15 хвилин. За цей час волокна всередині розслабляться, а соки рівномірно розподіляться по всьому м’ясу.