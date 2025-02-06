Радники допоомжуть заповнити ринок праці потрібними фахівцями

У європейських країнах в системі освіти працює система кар’єрного консультування. В Україні про таке тільки починають говорити. Насправді така практика допоможе уникнути безробіття і перекваліфікації та заповнити усі затребувані ніші на ринку праці. За даними опитування Info Sapiens на замовлення Національного агентства кваліфікацій та Helvetas, майже третина працездатного населення України (28,7% чоловіків і 26,3% жінок) потребують зміни професії або підвищення кваліфікації. Найбільше це стосується молоді віком 20-29 років (41%). Це свідчить про невідповідність між обраними професіями, попитом на ринку праці та особистими інтересами, пише член Національного агентства кваліфікацій Bacиль Фeдюк на «Ocвiтa.uа».

Хто такий кар’єрний радник і чому він важливий?

Кар’єрні радники – це фахівці, які допомагають обрати професійний шлях, враховуючи здібності, інтереси людини, тренди ринку праці та перспективи працевлаштування. Їхня робота охоплює профорієнтацію, психологічне консультування та допомогу у визначенні кар’єрних цілей.

У школах присутність кар’єрних радників є особливо важливою. Вони допомагають дітям не просто вибрати професію, а й зрозуміти свої сильні сторони, інтереси, спрямувати їхню енергію на те, що може стати джерелом фінансової стабільності.

Однак в Україні розвиток кар’єрного консультування лише на початковому етапі. Відповідно, серед учнів низький рівень професійної орієнтації, що створює відірваність освітньої системи від потреб ринку праці.

Як це працює в ЄС?

У країнах Європи система кар’єрного консультування має чітко налагоджену структуру. Вона працює від шкільного віку до періоду професійної реалізації. Ось кілька прикладів:

Німеччина . Профорієнтація починається ще в середній школі. Кар’єрні радники співпрацюють із роботодавцями, організовують ярмарки професій і стажування. Учні мають змогу відвідати підприємства, щоб побачити, як виглядає робочий процес.

Швейцарія . Система дуальної освіти дозволяє поєднувати навчання з практикою на реальному робочому місці. Кар’єрних радників залучають до підбору стажувань для учнів.

Франція . У школах існують обов’язкові уроки профорієнтації. Кар’єрні радники допомагають учням вибрати спеціальність і навчальні заклади, ґрунтуючись на їхніх навичках та інтересах.

Скандинавські країни. Кар’єрні радники працюють не тільки зі школярами, а й з їхніми батьками, пояснюючи перспективи різних професій і допомагаючи уникнути стереотипів.

Дистанційне навчання стає все актуальнішим для сучасних школярів. Та щоб воно було ще й ефективним, слід обирати школу, яка пропонує гнучкий графік, індивідуальний підхід та новаторські методики. Саме це пропонує найбільша дистанційна школа «Оптіма». Отримайте демодоступ та забезпечте своїй дитині якісну освіту без компромісів.

Що потрібно зробити в Україні?

Для того, щоб виправити ситуацію на ринку праці, в Україні слід інтегрувати кар’єрне консультування в систему шкільної освіти. Кар’єрні радники повинні бути частиною шкільного штату, щоб забезпечити постійну підтримку учнів. Україні слід запозичити найкращі практики Німеччини, Франції, Швейцарії і адаптувати їх до українських реалій.

Успішна профорієнтація вимагає ресурсів: тренінгів, сучасних інструментів тестування, організації стажувань тощо.

Школам слід співпрацювати з ринком праці. Кар’єрні радники повинні працювати в тісному контакті з роботодавцями, щоб забезпечити актуальність отриманих рекомендацій.