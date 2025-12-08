Підвищена вологість у будинку може сприяти появі конденсату та призвести до утворення плісняви

Зі зниженням температур та сухим повітрям у квартирі взимку важливо звернути увагу на повітрообмін – і відкриті чи трохи прочинені двері спальні можуть бути дуже корисними. Express розповідає, навіщо це робити.

Чому взимку треба відчиняти двері у спальні?

Підвищена вологість у будинку може сприяти появі конденсату та призвести до утворення плісняви. І саме спальня є у зоні ризику, адже ми часто вмикаємо опалення на ніч, щоб не змерзнути, тому вже вранці ви можете помітити на вікнах конденсат.

І щоб уникнути накопичення конденсату, потрібно залишати двері спальні відчиненими або прочиненими. Така проста дія сприятиме циркуляції повітря та зменшить вологість у приміщенні. Це буде особливо актуально, якщо в одній кімнаті перебувають двоє людей.

Також щоб зменшити утворення конденсату рекомендовано підтримувати тепло в будинку постійно, покращити ізоляцію навколо будинку та відкривати вікна, особливо після душу. Окрім цих дій ви можете придбати осушувач повітря, щоб витягувати зайву вологу з повітря.