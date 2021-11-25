Деякі магазини в Івано-Франківську долучилися до «чорної п’ятниці» та запропонували покупцям знижки до 80%. Придбати дешевше одяг, взуття, косметику та техніку можна буде з п'ятниці, 26 листопада. Триватимуть акційні розпродажі щонайменше до початку грудня.

Одяг та взуття

У торгово-розважальному центрі «Велес» знижки на товари діятимуть практично у всіх магазинах. У деяких вони сягатимуть 70-80%. У магазині LC Waikiki діятиме акція: купуй 4 – сплачуй за 3. Знижку до 80% пообіцяли в магазині Andre Tan. Знижку до 70% можна отримати купуючи в G_Boutique. На обрані речі діятиме знижка від 20% до 70% у магазині Pola Mondi. У магазині Sandalino можна буде придбати взуття зі знижкою 50% на другу пару в чеку. Також на взуття діятиме знижка від 20 до 40% у магазині ССС.

Косметика

«Чорна п'ятниця» триває і в магазинах косметики. У Watsons акція триватиме до 28 листопада, в магазині на деякі товари діятиме знижка до 70%. У «Єві» 26 листопада діятимуть знижки до 80%. Магазин Brocard пропонує 30% знижки на всю продукцію.



Техніка

У «чорну п’ятницю» зі значними знижками можна придбати техніку у магазинах та на сайтах «Алло», Eldorado, «Фокстрот», Rozetka та Comfy. До 28 листопада знижку до 70% обіцяє мережа Eldorado. «Алло» обіцяє покупцям знижки від 25 до 70%, скористатися цією пропозицією можна до 29 листопада. До 60% знижки пропонує магазин Rozetka за спеціальним промокодом до 28 листопада. У «Фокстроті» до 29 листопада діятимуть знижки 70%. Comfy пропонує купити товари зі знижкою 50% до 29 листопада.

Книги

У Івано-Франківську Книгарня «Є» обіцяє покупцям знижку 20% на книги видавництва «Фабула». Скористатися знижкою можна у магазинах на вул. Мазепи,3 та Незалежності,31. На сайті книгарні зазначені знижки до 90%.