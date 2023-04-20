Чорна стеля – хороша можливість зонувати велику за площею кімнату

Існує думка, що чорну стелю в інтер’єрі краще не використовувати. По-перше, ми просто звикли до зовсім інших, світлих або пастельних тонів цієї частини приміщення. А по-друге, багато хто, напевно, чув, що в такому кольорі простір візуально зменшується, з’являється відчуття скутості. Проте, сучасні дизайнерські роботи доводять зворотне – застосування загадкового, глибокого, контрастного чорного дозволяє відтворити оригінальний стиль в житлових і громадських приміщеннях. Більше про використання чорної стелі в інтер’єрі розповідає дизайнерська студія Perspectiva.

Чорний колір універсальний на всі сто відсотків. Він гармонійно поєднується з будь-якими відтінками – яскравими, соковитими або пастельними, холодними тонами. В інтер’єрі квартири чорний колір іноді використовується для фарбування стелі, тим самим створюючи неповторний дизайн.

Де і як правильно використовувати чорну стелю

Зверніть увагу на висоту стель. Для того, щоб чорний виглядав гармонійно і візуально не зменшував простір, їх висота повинна бути не менше, ніж три метри. З іншого боку, занадто високі стелі можна візуально зменшити, що в частині випадків є дуже хорошим рішенням.

Кількість і розміри віконних прорізів. Якщо вікон мало або вони невеликі, темне стельове покриття зробить приміщення ще більш затіненим і непривітним.

Особливу увагу зверніть на освітлення. Не рекомендується використовувати точкові джерела світла, діаметр світіння яких занадто малий. Краще при виборі віддати перевагу красивій підвісній люстрі або будь-якому іншому варіанту яскравих, масивних світильників. Вся річ у тому, що чорний поглинає світло.

Вибір стилю. Безумовно, тільки з певними стилями чорна стеля виглядає гармонійно. Сучасні дизайнери віддають перевагу урбаністичним напрямкам, мінімалізму, хай-теку, артдеко. Експериментувати завжди цікаво.

Правильно підкреслити темну обробку стелі можна за допомогою насичених, контрастних кольорів.

Застосування світлих плінтусів, білих молдингів – ще одна хитрість, яку рекомендується використовувати, щоб візуально зробити кімнату вище, просторіше. Дійсно, багато речей виглядають як шедевр саме в такому двокольоровому виконанні, як і, наприклад, в чорно-білому кіно.

Якщо в кімнаті присутні інші елементи чорного кольору, стеля буде об’єднувати їх воєдино і додасть цілісність. Якщо на поверхні є ліпнина або якийсь інший декоративний елемент, темний, безумовно, виграшно виділить їх.

Чорна стеля – хороша можливість зонувати велику за площею кімнату, підкреслити красивий вид з вікна, а також замаскувати будь-які неестетичні деталі (вентиляційні труби, розводку електрики та інше).

Де часто застосовується чорна стеля в інтер’єрі

Як правило, особливо цікаво він виглядає в кафе, ресторанах, в розважальних центрах, супермаркетах. Однак і в приватних будинках, якщо є бажання власників, можна відтворити неповторний стиль з використанням чорного кольору. Головне, ще до початку будь-яких робіт тверезо оцінити параметри кімнат і звернутися до досвідчених дизайнерів.