У випуску коротко і відверто про найважливіші теми понеділка, 12 квітня:

Нова земельна афера біля Львова. Чиновники обласного Держгеокадастру допомогли приватизувати майже два гектари землі, на якій планували збудувати стратегічну вулицю Вернадського. З’ясуємо імена та мотиви причетних до земельних махінацій.

Шахраї наживаються і на ремонтах доріг на Львівщині. Директора фірми, що належить родині Брезіцьких, посадили під домашній арешт. Його підозрюють у внесенні фіктивних відомостей в акти виконаних будівельних робіт.

За яких політиків готові голосувати українці? Соціологічна агенція «Фама» провела масштабне дослідження уподобань і грамотності виборців. Нарешті дізнаємось відповідь на питання хто кращий лідер: Зеленський чи Порошенко?

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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