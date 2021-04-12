«Чорне і біле» з Андрієм Дроздою
Відверто про головні новини Львова за 12 квітня
У випуску коротко і відверто про найважливіші теми понеділка, 12 квітня:
- Нова земельна афера біля Львова. Чиновники обласного Держгеокадастру допомогли приватизувати майже два гектари землі, на якій планували збудувати стратегічну вулицю Вернадського. З’ясуємо імена та мотиви причетних до земельних махінацій.
- Шахраї наживаються і на ремонтах доріг на Львівщині. Директора фірми, що належить родині Брезіцьких, посадили під домашній арешт. Його підозрюють у внесенні фіктивних відомостей в акти виконаних будівельних робіт.
- За яких політиків готові голосувати українці? Соціологічна агенція «Фама» провела масштабне дослідження уподобань і грамотності виборців. Нарешті дізнаємось відповідь на питання хто кращий лідер: Зеленський чи Порошенко?
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ZAXID.NET