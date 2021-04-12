Керівнику ТзОВ «Добрі Дороги» вручили підозру за привласнення 2 млн грн коштів місцевих бюджетів

Галицький райсуд Львова призначив запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на два місяці Оресту Половинку. Він є директором компанії «Добрі дороги», що належить брату екс-кандидата в мери Львова Назарія Брезіцького, і підозрюється у привласненні 2 млн грн на ремонтах доріг. Про це повідомили «Наші гроші. Львів».

За матеріалами справи стало відомо, що в 2018-2019 роках ТОВ «Добрі дороги» виграло тендери на капітальні ремонти доріг у Великому Любіні та Бартатові у Городоцькому районі. Директора підозрюють у тому, що він вніс фіктивні відомості у акти виконаних будівельних робіт. Таким чином Орест Половинко, згідно з підозрою, незаконно заволодів 1,97 млн грн.

Під час обирання запобіжного заходу слідчий наполягав на триманні під вартою, оскільки Половинко підозрюється у важкому корупційному злочині, а також на розмірі застави 1,6 млн грн.

Однак суддя Олег Юрків вирішив залишити керівника фірми під домашнім арештом із забороною покидати будинок впродовж 2 місяців. Своє рішення суд мотивував тим, що він не був раніше судимий, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, не ухилявся від слідства та більше не здійснював правопорушень.

Варто зазначити, що у жовтні 2020 року Братковицька сільська рада уклала ще один договір на ремонт місцевої вулиці за 13,1 млн грн із цією ж фірмою.

ТОВ «Добрі дороги» зареєстровано у селі Завидче Радехівського району, а його власниками є Марія Брезіцька і ТОВ «Консалт девелоп», яким спільно володіють Роман Брезіцький та Орест Половинко.

Правоохоронці вважають, що коштами «Добрі дороги» заволоділи у змові із ТОВ «Простір інжиніринг», яке також належить Роману Брезіцькому.

Роман Брезіцький є братом Назарія Брезіцького, кандидата на пост голови Львівської ОТГ. Його родина також відома кількома будівельними скандалами у Львові.