Керівнику ТзОВ «Добрі Дороги» вручили підозру за привласнення 2 млн грн коштів місцевих бюджетів

На Львівщині викрили недобросовісного підрядника, який отримав 2 млн грн за невідремонтовані дороги у Великому Любіні та Бартатові. Про це 31 березня повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

За версією правоохоронців, у 2018-2019 роках підприємство виграло тендери на капітальні ремонти доріг у Великому Любіні та Бартатові, що у Городоцькому районі. Роботи у повному обсязі не виконали, однак керівник ТзОВ вніс фіктивні відомості у акти приймання виконаних будівельних робіт. Це дозволи йому отримати гроші, виділені на ремонт.

Унаслідок махінацій керівник фірми незаконно заволодів майже 2 млн грн коштів місцевих бюджетів. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 366 (підроблення офіційних документів), ч. 4 та 5 ст. 191 (привласнення чужого майна у особливо великих розмірах) ККУ.

Наразі правоохоронці проводять обшуки за місцем проживання підозрюваного та виявляє інших можливо причетних до шахрайства осіб. Якщо провину підприємця доведуть, йому загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

У прокуратурі не повідомляють назви компанії, втім, згідно з сайтом публічних закупівель Prozorro, у 2018-2019 роках угоди про ремонт доріг у Великому Любіні та Бартатові укладали з ТзОВ «Добрі Дороги».

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, компанія зареєстрована у селі Завидче Радехівського району. Її керівником вказаний Орест Половинко, а власниками Марія Брезіцька та Роман Брезіцький, через ТОВ «Консалт Девелоп». Роман Брезіцький є братом Назарія Брезіцького, кандидата на посаду голови Львівської ОТГ, засновника ГО «Ідея міста». Сім'я Брезіцьких відома кількома будівельними скандалами у Львові.