У випуску коротко і відверто про найважливіші теми четверга, 13 травня:

Для чого органам влади громадські ради із псевдоактивістів? При Львівській обласній державній адміністрації формується нова громадська рада. Обговоримо, що це за утворення і чому навколо його формування вже виник скандал.

Як львів’яни ставляться до будівництва сміттєпереробного заводу на околиці міста і чи сортують органічні відходи? Маємо точні дані соціологічного дослідження.

Чи потрібен у Львові пам’ятник Моцарту-молодшому і яким він має бути? Навколо ініціативи вже почалися гарячі дебати. Обговоримо ситуацію з головним архітектором Львова Антоном Коломєйцевим.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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