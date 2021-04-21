У випуску коротко і відверто про найважливіші теми середи, 21 квітня:

Вакцина на деяких пунктах закінчилася, але скоро привезуть ще. На Львівщині медики призупинили планові щеплення від коронавірусу через нестачу препаратів. Дізнаємося, коли привезуть більше вакцин і чи отримають вчасно другу дозу ті, хто встиг на першу ін’єкцію.

Історія незахищеної дисертації львів’янки Олесі Яремчук наробила шуму по всій країні. Ситуацію обговорюють навіть в урядових кабінетах. Ми ж оглянемо подібні випадки, коли корупція та кафкіанська бюрократія заважає розвиватися і працювати молодим науковцям.

Чи можливі в Україні успішні, але не олігархічні партії? Обговоримо непросте завдання із Ростиславом Ковалем – новообраним головою політради Української Галицької Партії.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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