У випуску коротко і відверто про найважливіші теми вівторка, 22 червня:

Львівські депутати і голова ЛОДА відвідали футбольний матч збірної України на чемпіонаті Європи, але це не допомогло. Наша команда бездарно програла австрійцям у Бухаресті.

Нардеп Юрій Камельчук настільки не вірить у загрози коронавірусу, що став представником України в Парламентській Асамблеї Раді Європи із питань ковід-паспортів та сертифікатів. Наразі невідомо, допоможе чи зашкодить ця обставина українським громадянам.

Чи забудують ділянку навколо дитячого санаторію на вулиці Коновальця у Львові? Сьогодні туди навідався мер Львова Андрій Садовий. Довідаємося деталі інспекції за участі міського голови.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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