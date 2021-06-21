Нардеп від «Слуги народу» Юрій Камельчук став спікером у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) від України з питань «Covid-паспортів та сертифікатів». Раніше ж він називав коронавірус вигадкою та виступав проти вакцинації від будь-яких хвороб.

«Сьогодні у Страсбурзі мене обрали спікером по тематиці Covid passes and certificates від політичної групи EPP в дебатах на сесії ПАРЄ. Варто зберегти баланс між потребами стримування загроз пандемії, правами людини та можливостями бізнесу, особливо відпочинкового, що актуально особливо влітку», – написав Юрій Камельчук 21 червня у Facebook.

Водночас нардеп відомий своєю антивакцинаторською позицією та вважає коронавірус вигаданою хворобою. Так, у грудні 2020 року в ефірі телеканалу «Наш» Юрій Камельчук сказав, що не довіряє «жодній вакцині у світі, особливо проти вигаданої хвороби Covid-19». До того він радив усім переглянути пропагандистський псевдонауковий фільм «Відвакциновані».

«Моя особиста позиція власне така – я проти. Якщо чесно, то я вибірково майже проти будь-якої вакцинації і, зокрема, проти цієї. Точно проти примусової. Тому що немає жодних досліджень, які підтверджують ефективність і відсутність побічних ефектів», – сказав тоді Юрій Камельчук у коментарі ZAXID.NET.

40-річний Юрій Камельчук (раніше – Кривокобилко) пройшов до Верховної Ради по 124 округу Львівщини від партії «Слуга народу». Народився та навчався у Львові, закінчив факультет журналістики ЛНУ ім. І. Франка.

У лютому 2020 року Юрій Камельчук підтримав ідею водопостачання на територію анексованого Росією Криму. На початку червня 2021 року нардеп потрапив у скандал через неправильне паркування.