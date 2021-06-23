На черговій сесії ПАРЄ 22 червня Юрій Камельчук заявив, що запровадження Covid-паспортів може суперечити основним правам і свободам людей

Нардеп від «Слуги народу» Юрій Камельчук, який є спікером України у ПАРЄ щодо Covid-паспортів та сертифікатів, заявив, що запровадження Covid-паспортів може обмежувати права людей. Камельчук відомий своєю антивакцинаторською позицією та раніше виступав проти вакцинації від будь-яких хвороб.

На своїй сторінці у Facebook народний депутат Юрій Камельчук оприлюднив текст своєї промови, яку він виголосив 22 червня на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Він заявив, що запровадження та використання Covid-паспортів «має серйозну етичну сторону», оскільки люди, які не матимуть таких документів, можуть відчувати обмежений доступ до громадських місць, послуг чи прав на пересування.

«Використання сертифікатів про щеплення, а також даних імунізації для інших цілей, крім суто медичних, наприклад, для надання людям ексклюзивного доступу до прав, послуг чи громадських місць – теж викликає питання. Тому, запровадження відповідних сертифікатів слід розглядати якомога обережніше. Дійсно, використання таких документів може суперечити основним правам і свободам населення», – йдеться у тексті промови Юрія Камельчука (збережена авторська пунктуація).

Нардеп заявив, що використання Covid-паспортів та сертифікатів не допоможе урядам вирішити проблему з коронавірусом, оскільки «для подолання пандемії потрібна система надійного тестування, яка виключає будь-які помилки».

За словами Камельчука, більшість країн Європи виступають за введення Covid-паспортів та сертифікатів задля відновлення міжнародного туризму.

Нагадаємо, що львів’янин Юрій Камельчук пройшов до Верховної Ради по 124 округу Львівщини від партії «Слуга народу». Він відомий своєю антивакцинаторською позицією та заявами, що коронавірус є вигаданою хворобою. Юрій Камельчук стверджував, що світова пандемія коронавірусу є «змовою корпорацій» для «економічного переподілу» та «аферою».