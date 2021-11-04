Богуцька раніше прийшла на засідання Верховної Ради у в'язаній масці

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що троє депутатів Верховної Ради від президентської фракції «Слуга народу» заявили, що не будуть вакцинуватись проти коронавірусу. Це Юрій Камельчук, Ліза Богуцька та Артем Дмитрук, пише «Українська правда».

«У нас є інформація по тих людях, які надали дозвіл – понад 150 людей, які сказали (що вони вакциновані, – ред.). Багато людей сказали: «я не хочу поширювати цю інформацію». Ну, вони мають право. Але тоді ми не можемо скласти нормальну статистику (вакцинованих у парламенті, – ред.)», – сказав він.

«Але я питаю людей, окрім Камельчука і Богуцької я, чесно кажучи, не знаю людей, які відкрито кажуть, що вони не вакцинуються. А, ще Дмитрук, так», – додав Арахамія.

Нагадаємо, що у грудні 2020 року в ефірі телеканалу «Наш» Юрій Камельчук сказав, що не довіряє «жодній вакцині у світі, особливо проти вигаданої хвороби Covid-19». До того він радив усім переглянути пропагандистський псевдонауковий фільм «Відвакциновані».

«Моя особиста позиція власне така – я проти. Якщо чесно, то я вибірково майже проти будь-якої вакцинації і, зокрема, проти цієї. Точно проти примусової. Тому що немає жодних досліджень, які підтверджують ефективність і відсутність побічних ефектів», – сказав тоді Юрій Камельчук у коментарі ZAXID.NET.

Пізніше Камельчук став спікером України у ПАРЄ щодо Covid-сертифікатів.

Крім того, депутатка Ліза Богуцька прийшла в парламент у в'язаній масці. Таким чином вона вирішила висловити протест проти «ненормального карантину».