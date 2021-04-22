У випуску коротко і відверто про найважливіші теми четверга, 22 квітня:

У Львові за кошти мецената зі США збудують нову дитячу лікарню. Виділення землі для будівництва медичного закладу підтримала міська рада. Оглянемо це та інші рішення депутатів на сьогоднішній сесії.

Львівських контрабандистів під санкціями стало більше. Президент Зеленський активував санкції РНБО проти нових порушників та їхніх компаній, що заробляли незаконною торгівлею на кордоні.

Де на Львівщині найкраще жити? Оприлюднили рейтинг найбагатших громад області. Дізнаємось, де платять найбільше податків і виділяють на потреби людей найбільше грошей.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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