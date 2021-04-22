«Чорне і біле» з Андрієм Дроздою
Відверто про головні новини Львова за 22 квітня
У випуску коротко і відверто про найважливіші теми четверга, 22 квітня:
- У Львові за кошти мецената зі США збудують нову дитячу лікарню. Виділення землі для будівництва медичного закладу підтримала міська рада. Оглянемо це та інші рішення депутатів на сьогоднішній сесії.
- Львівських контрабандистів під санкціями стало більше. Президент Зеленський активував санкції РНБО проти нових порушників та їхніх компаній, що заробляли незаконною торгівлею на кордоні.
- Де на Львівщині найкраще жити? Оприлюднили рейтинг найбагатших громад області. Дізнаємось, де платять найбільше податків і виділяють на потреби людей найбільше грошей.
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».
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