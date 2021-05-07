У випуску коротко і відверто про найважливіші теми п'ятниці, 7 травня:

Чи мають українці право на самозахист? 80-та десантно-штурмова бригада ЗСУ підтримала ветерана Андрія Пекельного, який, обороняючись від групи нападників, убив одного з них. Обговоримо деталі резонансної справи.

Чому популярні у Львові політичні сили мають низькі рейтинги по всій країні? Обговоримо нові дослідження соціологів та результати «Свободи», «Голосу» і «Самопомочі».

Львівська мерія провела виїзну нараду в Дублянах. Там будуть вирішувати питання якісного водопостачання, відремонтують лікарню та проведуть реконструкцію центральної площі. Звідки гроші на такі покращення? Запитаємо в директора департаменту міської агломерації Юрія Лукашевського.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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