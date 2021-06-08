«Чорне і біле» з Андрієм Дроздою
Відверто про головні новини Львова за 8 червня
У випуску коротко і відверто про найважливіші теми вівторка, 8 червня:
- Розслідування журналістів Bihus Info руйнують рейтинг Порошенка. Вчора вийшла нова серія про співпрацю екс-президента з Медведчуком. Дізнаємось реакцію депутатів «Європейської Солідарності».
- Рейдери, які захопили клуб «Пікассо» на вул. Зеленій, прагнуть узаконити користування приміщенням аж на десять років. Дізнаємось позицію міської ради та імена депутатів, які стоять за цією оборудкою.
- Які партії співпрацюють у Львівській обласній раді, а які перебувають в опозиції? Маємо ґрунтовне дослідження руху «Чесно». Дізнаємось більше про непублічну коаліцію політичних сил на Львівщині.
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».
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