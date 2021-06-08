У випуску коротко і відверто про найважливіші теми вівторка, 8 червня:

Розслідування журналістів Bihus Info руйнують рейтинг Порошенка. Вчора вийшла нова серія про співпрацю екс-президента з Медведчуком. Дізнаємось реакцію депутатів «Європейської Солідарності».

Рейдери, які захопили клуб «Пікассо» на вул. Зеленій, прагнуть узаконити користування приміщенням аж на десять років. Дізнаємось позицію міської ради та імена депутатів, які стоять за цією оборудкою.

Які партії співпрацюють у Львівській обласній раді, а які перебувають в опозиції? Маємо ґрунтовне дослідження руху «Чесно». Дізнаємось більше про непублічну коаліцію політичних сил на Львівщині.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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