Переможцями архітектурної премії стали чотири проекти зі Львова

Журі обрало переможців щорічної архітектурної премії Ukrainian Urban Awards. Цього року перші місця отримали чотири проекти зі Львова. Перелік переможців оприлюднили на сайті премії.

Будівля нової приватної школи КМДШ, що на вул. Угорській, 12е, отримала нагороду в номінації «Архітектура державних, муніципальних і соціальних об'єктів». Проект школи розробили архітектори львівської компанії AVR Development. Школу вже збудували та відкрили у вересні 2020 року.

КМДШ на вул. Угорській, 12е, реалізований проект (клікніть для збільшення)

Перше місце в номінації «Нереалізовані культурно-соціальні об'єкти і об'єкти транспорту» отримав проект православної церкви у Львові на вул. Пекарській від студії VK Architects. Цей проект брав участь у Всеукраїнському архітектурному конкурсі на найкращий проект храму Ікони Пресвятої Богородиці Скоропослушниці, однак тоді перше місце посів інший проект.

Проект церкви «Земля і небо» на вул. Пекарській, нереалізований проект (клікніть для збільшення)

У номінації «Нереалізована комерційна архітектура» переміг проект бізнес-центру у Львові від бюро GAB. Його пропонують розташувати на вул. Герцена, 3. Цей проект брав участь у закритому конкурсі, однак його не реалізували.

Проект офісного центру на вул. Герцена, 3, нереалізований проект (клікніть для збільшення)

У номінації «Нереалізований проект реновації та реконструкції історичного об’єкту» перше місце посівпроект «OX» студії архітектури та дизайну Студія дизайну та архітектури O. M. Shumelda. Цей проект реконструкції складів на вул. Шевченка під офісно-адміністративний центр із арт-галереєю та івент-простором брав участь у закритому архітектурному конкурсі, однак його не реалізували.

Проект реконструкції складів на вул. Шевченка, нереалізований проект (клікніть для збільшення)

Зазначимо, що премія відбулася ще у п'ятницю, 4 червня, в Києві, однак переможців оприлюднили лише тепер. Повний список переможців премії можна переглянути за посиланням.

Переможців обирало професійне журі, до складу якого ввійшли українські та іноземні архітектори, проектанти та урбаністи, зокрема голова нідерландської студії MADMA Хірокі Мацуура, співзасновник нідерландської студії MASA architects Рене Санджерс, колишній головний архітектор Львова та блогер Юліан Чаплінський, архітектори Сергій Махно, Олександр Попопв, Ольга Богданова, Микола Гулик.

Ukrainian Urban Awards – всеукраїнський щорічний конкурс архітектури та урбаністики, який у 2021 році провели втретє.