Ідею вирощувати будинки-дерева можуть втілити у найближчому майбутньому

Львівське архітектурне бюро Guess Line Architects здобуло перемогу на популярному міжнародному конкурсі «eVolo Skyscraper Competition». Архітектори спроектували живий хмарочос для Нью-Йорка, сформований із запрограмованого дерева. Оригінальну ідею високо оцінило міжнародне журі, яке визнало роботу львів’ян найкращою серед майже 500 учасників.

Як розповів ZAXID.NET архітектор Guess Line Architects Андрій Лесюк, ідея спроектувати будинок з живого дерева з’явилася у його команди доволі несподівано.

«Я дізнався про цей конкурс ще студентом і завжди була мета на ньому перемогти. В кінці 2020 року ми вирішили таки взяти участь, почали шукати ідею. На неї надихнув мій батько: він дивився телевізор і там розказували про павловнію – дерево, яке росте до 5 метрів в рік, його ще називають алюмінієвим деревом. Я подумав, що якщо ще прискорити ріст дерева, то ми зможемо досягнути більшої висоти і зробити з нього будь-яку форму. За допомогою спеціальних направляючих можемо виростити хмарочос», – розповідає Андрій Лесюк.

Архітектори пропонують сформувати з гілок не лише каркас будівлі, але й стіни та підлогу

За словами архітектора, зараз у світі уже вирощують з дерева стільці та мости, а програмувати будинки з дерев зможуть у найближчому майбутньому.

«Зараз ця ідея виглядає досить абстрактною, але насправді вона є досить реалістичною для майбутнього. Уявімо, що вчені зможуть винайти дерево, яке буде рости не у 5 разів швидше, як павловнія, а в 30-40 разів скоріше. Тоді можна за 15 років виростити цілий будинок, який не потребує ні будівельних матеріалів, який достатньо просто забезпечити добривами та водою. Тоді ми просто садимо дерево і воно починає рости, ми формуємо спочатку каркас, потім менші гілки формують кімнати, стіни. Ще менші гілки заповнюють стіни і створюють внутрішній простір. Ми фактично програмуємо дерево», – пояснює Андрій Лесюк.

Живий хмарочос у Нью-Йорку можна виростити за 15-20 років

Львівські архітектори наголошують, що їхній проект є максимально екологічним, адже такі будинки не матимуть негативного впливу на середовище.

Проект живого хмарочосу від Guess Line Architects здобув перше місце на цьогорічному архітектурному конкурсі «eVolo Skyscraper Competition». Це один з найбільш популярних конкурсів для архітекторів, де представляють ідеї для висотної архітектури. Призовий фонд конкурсу становить 5000 доларів. Цей конкурс проводять з 2006 року і щорічно на нього подається 500-1000 учасників. У 2021 році участь у конкурсі взяли 492 ідеї архітекторів зі всього світу. Окрім того, результати цього конкурсу опублікують в найбільш популярних журналах та інтернет-виданнях світу, таких як The New York Times, The Huffington Post The Wall Street Journal тощо.