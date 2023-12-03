Стрічка Вонга Кар-вая «Мої чорничні ночі» відкривала ювілейний 60-й Каннський фестиваль. Вона є вдалим поєднанням роуд-муві та мелодрами. Окрім акторського дебюту співачки Нори Джонс та найгарнішого в історії кіно поцілунку фільм ще запам’ятовується і десятками чорничних пирогів, які протягом фільму з’їла Нора Джонс.



Інгредієнти:



Для тіста:

масло 50 г

цукор 50 г

яйце 1 шт.

сметана 50 г

борошно 200 г

розпушувач 1 ч.л.

Для начинки:

чорниця (свіжа або заморожена) 250 г

цукор 150 г

крохмаль 2 ч.л.

Нора Джонс з’їла під час зйомок десятки чорничних пирогів (кадр з фільму)



Масло розтерти з цукром, додати яйце, сметану та борошно. Замішати тісто. Сформувати з тіста кулю, загорнути в харчову плівку та поставити в холодильник на 30 хвилин. Тонко розкачати тісто, викласти у змащену маслом форму, краї підігнути всередину або обрізати.

Якщо чорниця заморожена, потрібно її розморозити та вилити зайву рідину. Для начинки чорницю змішати з крохмалем та цукром, викласти у форму поверх тіста.

Поставити у розігріту до 200° духовку та пекти пиріг 40 хвилин. Охолодити та поставити на пару годин в холодильник. Тільки тоді нарізати. Перед подачею можна посипати цукровою пудрою. Можна подавати зі збитими вершками або кулькою ванільного морозива.

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