Чорничний пиріг з фільму «Мої чорничні ночі». Рецепт дняДарина Цвях, 0
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Стрічка Вонга Кар-вая «Мої чорничні ночі» відкривала ювілейний 60-й Каннський фестиваль. Вона є вдалим поєднанням роуд-муві та мелодрами. Окрім акторського дебюту співачки Нори Джонс та найгарнішого в історії кіно поцілунку фільм ще запам’ятовується і десятками чорничних пирогів, які протягом фільму з’їла Нора Джонс.
Інгредієнти:
Для тіста:
- масло 50 г
- цукор 50 г
- яйце 1 шт.
- сметана 50 г
- борошно 200 г
- розпушувач 1 ч.л.
Для начинки:
- чорниця (свіжа або заморожена) 250 г
- цукор 150 г
- крохмаль 2 ч.л.
Нора Джонс з’їла під час зйомок десятки чорничних пирогів (кадр з фільму)
Масло розтерти з цукром, додати яйце, сметану та борошно. Замішати тісто. Сформувати з тіста кулю, загорнути в харчову плівку та поставити в холодильник на 30 хвилин. Тонко розкачати тісто, викласти у змащену маслом форму, краї підігнути всередину або обрізати.
Якщо чорниця заморожена, потрібно її розморозити та вилити зайву рідину. Для начинки чорницю змішати з крохмалем та цукром, викласти у форму поверх тіста.
Поставити у розігріту до 200° духовку та пекти пиріг 40 хвилин. Охолодити та поставити на пару годин в холодильник. Тільки тоді нарізати. Перед подачею можна посипати цукровою пудрою. Можна подавати зі збитими вершками або кулькою ванільного морозива.
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