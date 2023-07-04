Учасники банди постачали до Маневицької виправної колонії метадон

Чотирьох мешканців Львівщини судитимуть за постачання наркотиків у Маневицьку виправну колонію. Їм, а також в'язням, які отримували наркотики, загрожує до 13 років тюрми.

Як повідомила прес-служба прокуратури Волині, впродовж грудня 2022 року-лютого 2023 року правоохоронці зафіксували шість епізодів, коли зловмисники постачали метадон у виправний заклад.

«Під час обшуків в оселях фігурантів та в колонії вилучено мобільні телефони, банківські картки, на які надходили гроші за придбання наркотичних засобів, а також автомобіль, який використовувався під час протиправної діяльності», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що четверо мешканців Львівщини на час слідства перебувають під вартою у СІЗО.

Шістьох спільників судитимуть за декількома статтями Кримінального кодексу: ч. 4 ст. 28 та ч. 3 ст. 307 (пересилання та зберігання наркотиків), ч. 1 та ч.2 ст. 255 (участь у злочинній групі). Зловмисникам загрожує до 13 років тюрми. Наразі розслідування справи завершене, матеріали скерували до суду.