У Хмельницькому СІЗО правоохоронці провели обшуки

Чотирьом в'язням Хмельницького СІЗО вручили підозри за участь в онлайн-«сходці». На зустрічі вони вирішували питання про розподіл сфер впливу, а також затвердили план з розхитування ситуації в СІЗО. Трьом із них загрожує до 12 років тюрми, а організатору зустрічі – до 15 років ув'язнення.

Як повідомила прес-служба прокуратури Хмельниччини, представники злочинного світу вирішили організувати онлайн-«сходку», аби наділити одного з в'язнів більш ширшими повноваженнями, так як його попередник тимчасово вибув за межі слідчого ізолятора.

«За результатами зустрічі вирішили ряд фінансових питань, розподілили сфери впливу та розробили план дестабілізації обстановки в слідчому ізоляторі з метою забезпечення безперешкодного переміщення уповноважених «смотрящих» осіб, для вирішення спорів між ув’язненими у інших камерах згідно злодійських традицій», – йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі вручили підозри трьом учасникам зустрічі за ч.1 ст. 255-2 ККУ (участь у злочинному зібранні). Санкція статті передбачає до 12 років ув'язнення.

А організатору зустрічі інкримінують також порушення ч.2 ст. 255-1 ККУ (поширення злочинного впливу). Йому загрожує до 15 років ув'язнення.